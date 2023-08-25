В МИД РФ прокомментировали расширение БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Кремле уверены в предстоящем существенном вкладе новых стран — членов БРИКС в развитие этого объединения. Об этом сообщает ТАСС.

«Новобранцы внесут очень существенный и во многом уникальный вклад», — подчеркнул он.

Также дипломат высказался о будущем председательстве РФ в БРИКС, заявив, что оно будет нацелено на расширение его влияния в мире. По словам Рябкова, концепция российского председательства в БРИКС уже находится в высокой степени готовности, однако после «мощного» расширения ей потребуется доработка.

До этого Рябков заявил, что РФ отдаст приоритет по вступлению в БРИКС Белоруссии и Казахстану.

Саммит БРИКС состоялся с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. По его завершении объединение пополнилось шестью странами. В их числе Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.