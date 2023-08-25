Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали расширение БРИКС

Замглавы МИД Рябков: в РФ уверены в значимости роли новых стран — членов БРИКС

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Кремле уверены в предстоящем существенном вкладе новых стран — членов БРИКС в развитие этого объединения. Об этом сообщает ТАСС.

«Новобранцы внесут очень существенный и во многом уникальный вклад», — подчеркнул он.

Также дипломат высказался о будущем председательстве РФ в БРИКС, заявив, что оно будет нацелено на расширение его влияния в мире. По словам Рябкова, концепция российского председательства в БРИКС уже находится в высокой степени готовности, однако после «мощного» расширения ей потребуется доработка.

До этого Рябков заявил, что РФ отдаст приоритет по вступлению в БРИКС Белоруссии и Казахстану.

Саммит БРИКС состоялся с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. По его завершении объединение пополнилось шестью странами. В их числе Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях