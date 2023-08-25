Штаб-квартиру ООН в Женеве закрыли по соображениям безопасности

Штаб-квартира Организации объединенных наций (ООН) в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандру Веллуччи.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью», — сообщила она.

По ее словам, данный вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен.

Новость дополняется.

Ранее генсек ООН призвал к реформам Совбеза ООН.