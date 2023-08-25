Стало известно, когда состоится по существу разбирательство дела Трампа в суде

Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство подчеркивает, что местные журналисты опубликовали документ, который адресован бывшему адвокату Трампа Кеннету Чезбро. В нем утверждается, что прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подсудимых.

Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября, говорится в публикации.

До этого стало известно, что адвокаты экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уведомили суд округа Фултон (штат Джорджия), что их подзащитный не согласен с назначением начала суда на 23 октября.

По данным телеканала CNN, Трамп сообщил, что в 19.30 по местному времени (02.30 мск 25 августа) явится в тюрьму в штате Джорджия, чтобы сдаться властям в связи с делом в отношении него о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.

До этого сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог по уголовному делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Договоренность была достигнута после явки Трампа в суд и встречи его адвокатов с представителями офиса окружного прокурора округа Фултон. По условиям договора, бывший американский президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.