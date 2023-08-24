Лавров прокомментировал авиакатастрофу с самолетом Пригожина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с падением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нужно ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава российского МИДа, он не следил за материалами западных СМИ на эту тему, поэтому ему трудно прокомментировать их.

Он отметил, что уже было начато расследование, которое ведет СК РФ, и заведено дело по факту падения самолета.

«Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — сказал Лавров.

24 августа президент России Владимир Путин сообщил, что глава СК Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования падения частного самолета, на борту которого мог находиться основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.