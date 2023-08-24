В МИД РФ заявили, что США, Япония и Южная Корея объединились против России и КНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для РИА Новости об итогах состоявшегося на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде саммита США-Южная Корея-Япония заявила, что достигнутые договоренности носят конфронтационный характер.

По ее словам, в Министерстве иностранных дел внимательно следили за ходом трехстороннего саммита 18 августа. По оценкам участников, итоги встречи открыли «новую эру» сотрудничества между странами.

По мнению российской стороны, достигнутые договоренности носят явный конфронтационный характер и выдержаны в духе «холодной войны». По словам Захаровой, соглашения направлены на построение в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные угрозы.

«Военно-политическое взаимодействие трех стран призвано продвигать ключевые установки американского гегемона, в том числе сдерживание России и Китая, заставить суверенные державы подчиняться пресловутому «порядку, основанному на правилах», — заявила официальный представитель МИД.

19 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул договорились не только о регулярном проведении саммитов и встреч глав МИД, оборонных ведомств, секретарей национальных советов безопасности, но и министров финансов и министров торговли и промышленности.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.