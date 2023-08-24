Лавров заявил о сохранении названия БРИКС после расширения

Наименование БРИКС после включения в него новых стран-участниц менять не планируется, заявил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все за то, чтобы название осталось прежним, это уже стало брендом», — указал он.

Лавров добавил, что ни один из вновь вступивших в ряды объединения не предлагал смену названия.

«Лучше оставить все как есть», — сказал министр, отметив, что это подчеркнет преемственность работы БРИКС.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны БРИКС договорились о принципах расширения организации.