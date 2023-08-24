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Путин раскритиковал навязываемый Западом «радикальный неолиберализм»

Путин осудил «радикальный неолиберализм», навязываемый Западом

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подверг критике навязываемый США и ЕС «радикальный неолиберализм», который бьет по традиционным ценностям. С этим заявлением российский лидер выступил по видеосвязи на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС.

«Угрозу становлению нового миропорядка представляет и навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм», — отметил Путин.

Он напомнил, что это веяние направлено на уничтожение традиционных ценностей, которые важны для всех. В их числе институт семьи, национальные и религиозные традиции.

24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что шесть новых стран войдут БРИКС. Расширение международного объединения сочли шагом для роста инвестиций. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Подсчеты на основе официальных статистических данных свидетельствуют, что расширенный БРИКС станет обладателем почти половины мировых запасов нефти

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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