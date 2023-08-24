В Турции анонсировали возможный визит главы МИД Фидана в Россию в сентябре

Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Москву в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Об этом пишет газета Milliyet, приводя данные источников.
«Ожидается, что Фидан посетит Москву в сентябре», — уточнила газета.
В публикации напомнили, что в минувший понедельник глава турецкого МИД встретился с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым.
24 августа издание написало о возможности переговоров в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке. По информации газеты, это может стать одним из сценариев «реанимации инициативы». А случае успеха встречи к обсуждению может присоединиться Украина.
Накануне стало известно, что в Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки после визита главы МИД. Фидан собирается посетить Киев 25 августа, а затем он может направиться в российскую столицу. Эксперты отмечают, что основания для возобновления зерновой сделки есть.
Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.