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В Турции анонсировали возможный визит главы МИД Фидана в Россию в сентябре

Milliyet: глава МИД Турции Фидан может посетить с визитом Россию в сентябре

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Burhan Ozbilici/AP

Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Москву в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Об этом пишет газета Milliyet, приводя данные источников.

«Ожидается, что Фидан посетит Москву в сентябре», — уточнила газета.

В публикации напомнили, что в минувший понедельник глава турецкого МИД встретился с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым.

24 августа издание написало о возможности переговоров в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке. По информации газеты, это может стать одним из сценариев «реанимации инициативы». А случае успеха встречи к обсуждению может присоединиться Украина.

Накануне стало известно, что в Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки после визита главы МИД. Фидан собирается посетить Киев 25 августа, а затем он может направиться в российскую столицу. Эксперты отмечают, что основания для возобновления зерновой сделки есть.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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