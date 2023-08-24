В Германии упростят правила получения гражданства

Правительство ФРГ одобрило проект нового закона о миграции, позволяющего получить гражданство спустя пять лет проживания в стране. Об этом сообщается на сайте Федерального правительства Германии.

По действующим нормам подавать заявку на натурализацию можно только спустя восемь лет непрерывного проживания на территории этой страны. Отмечается, что при соблюдении ряда условий такую заявку можно будет подать уже спустя три года проживания в Германии.

Помимо облегчения условий получения гражданства, законопроект предлагает разрешение гражданам сохранять свое прежнее гражданство по получении немецкого паспорта. Поясняется, что такая мера облегчит работу за рубежом для граждан Германии и позволит мигрантам поддерживать связи с родными странами.

В мае 2023 года в Германии согласовали законопроект о получении гражданства через пять лет проживания.

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