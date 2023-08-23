В Эстонии могут отправить в отставку премьера Каллас

Депутаты эстонского парламента и Европарламента начали обсуждать возможность отставки премьера страны Каи Каллас после новостей о том, что транспортная компания ее мужа Арво Халлика продолжает вести дела с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания мужа Каллас Stark Logistics все еще перевозит в Россию грузы.

«Не исключаю, что это может привести к утрате доверия со стороны парламента и к отставке премьер-министра Каллас. Не будем забывать, что главной причиной популярности Каи Каллас за последние полтора года и сильного результата Реформистской партии на парламентских выборах были именно позиции Каллас в отношении России», — сказал депутат парламента от входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена добиваться от международных структур осуждения инициативы Таллина, согласно которой проживающих в республике граждан России и Белоруссии могут лишить права на участие в местных выборах.

Ранее в ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии.