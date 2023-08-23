Сербия примет участие в украинском форуме по возвращению Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году к организуемому Киевом форуму «Крымская платформа» присоединилась Сербия. Об этом он сообщил на открытии саммита, его слова приводит «Европейская правда».

«Для меня честь приветствовать на этом третьем саммите новых участников: Бахрейн, Сербия, Восточный Тимор, Объединенные Арабские Эмираты, Дунайская комиссия, ЮНЕСКО и Всемирная организация туризма», — сказал глава МИД Украины.

До этого Зеленский написал в Telegram, что саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Первый такой саммит прошел в Киеве в 2021 году по инициативе украинской стороны, на нем обсуждался вопрос возвращения Крыма в состав республики. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Науседа отметил, что намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите «Крымская платформа».

Ранее в Госдуме решили «взять на карандаш» участников «Крымской платформы».