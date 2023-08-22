В Госдуме решили «взять на карандаш» участников «Крымской платформы»

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости приравнять участников украинского саммита «Крымская платформа» к военным преступникам. Его заявление передает РИА Новости.

По словам парламентария, упомянутое «сборище» должно считаться преступным. Причина тому — обсуждение на мероприятии агрессивных планов в отношении российского полуострова и его жителей.

«Всех участников саммита необходимо взять на карандаш, приравнять к военным преступникам и затем заставить ответить на международном трибунале», — заявил Шеремет, избранный в Госдуму от Республики Крым.

Он добавил, что организуемое киевскими властями мероприятия больше напоминает «собрание сумасшедших». При этом на его проведение необходимы большие деньги, а в результате «бессовестные люди» будут только есть и улыбаться, подчеркнул депутат.

В начале августа украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение третьего саммита «Крымская платформа». Мероприятие запланировано на 23 августа, в связи с чем в страну уже прибыла президент Венгрии Каталин Новак.

Ранее в Крыму рассказали об отношении жителей к провокациям украинских властей.