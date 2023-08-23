Украину и Британию обвинили в рассылке угроз избиркомам новых регионов РФ перед выборами

Служба безопасности Украины (СБУ) с помощью Великобритании рассылает угрозы избиркомам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в преддверия выборов этих регионах. Об этом заявила на заседании Центризбиркома РФ председатель комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

«СБУ настолько истерит от бессилия, что даже задействовала своих лондонских подельников. Даже из Лондона эсэмэски получаете с этими заклинаниями», — сказала ЦИК РФ.

Единый день голосования (ЕДГ) назначен на 10 сентября. В нем примут участие четыре новых региона РФ. Запланировано более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе состоятся прямые выборы главы и губернаторов, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти.

Памфилова также рассказала, что свыше 81 тыс. кандидатов будут участвовать в выборах различного уровня в сентябре текущего года.

Ранее в Госдуме предупредили о риске провокаций во время голосования в России.