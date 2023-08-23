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Мишустин посетит Армению для участия в межправсовете ЕАЭС

Кабмин РФ: Мишустин посетит Армению для участия в межправсовете ЕАЭС

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

24-25 августа премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание пройдет в горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

«Главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет под эгидой председательства России в ЕАЭС. Предыдущее заседание союза проходило в июне в Сочи.

До этого начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков говорил, что Евразийский экономический союз совместно противостоит западным ограничительным мерам, введенным против России и Белоруссии.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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