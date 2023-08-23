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В Совфеде оценили инициативу безвозмездной поставки зерна в Африку

Сенатор Джабаров назвал инициативу РФ о поставке зерна в Африку ответом Западу

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал инициативу президента России Владимира Путина о безвозмездной поставке зерна шести африканским странам достойным ответом странам Запада, которые сорвали зерновую сделку. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

«Инициатива России о безвозмездной поставке шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна – достойный ответ кликушам Запада, фактически сорвавшим зерновую сделку», — написал Джабаров.

Сенатор отметил особое внимание РФ к государствам Африки, а также развитию новых международных транспортных коридоров.

Президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных.

Речь идет о шести странах, в которые планируется поставить от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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