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Парламент ЭКОВАС высказался за мирное урегулирование ситуации в Нигере

Парламент ЭКОВАС подтвердил позицию в пользу мирного урегулирования в Нигере

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Francis Kokoroko/Reuters

Парламент Экономического сообщества западноафриканских стран (ЭКОВАС) подтвердил свою позицию в поддержку дипломатического урегулирования ситуации в Нигере. Об этом сообщило Нигерское агентство печати, передает ТАСС.

Парламент ЭКОВАС изложил свою позицию на встрече с председателем комиссии сообщества Омаром Туреем в столице Нигерии городе Абуджа.

Как отмечает агентство, Омар Турей находился в составе делегации, которая на прошлой неделе посетила Нигер для встречи с лидерами мятежников и поиска путей политического решения кризиса.

22 августа сообщалось, что бывший президент Нигерии Абдулсалами Абубакар, который возглавил миссию ЭКОВАС, провел встречу с руководством мятежников в Нигере. Абубакар назвал встречу «очень плодотворной» и выразил надежду, что кризис в стране может быть разрешен дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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