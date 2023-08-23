Путин дал оценку работе властей Запорожской области

Встретившись с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и его командой, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил положительную оценку их работе. Глава государства отметил устойчивость ситуации в экономике и социальной сфере.

Путин отметил, что команда Балицкого работает мобилизованно в самом положительном смысле этого слова. Он выразил надежду, что население области заметит и оценит это, несмотря на все трудности ситуации, с которой людям и губернатору приходится сталкиваться. Президент подчеркнул, что ситуация в области стабилизируется как в экономическом, так и в социальном аспекте.

Таким образом, Путин выразил поддержку и признал положительные результаты работы Балицкого и его команды в Запорожской области.

Ранее прошла встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и временно исполняющим обязанности главы (врио) Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Предшествующим событием было заседание Совета по национальным проектам, которое состоялось у Путина во вторник, а также видеоконференция в рамках саммита БРИКС.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.