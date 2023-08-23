Медведев заявил о полноценной войне НАТО с Россией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье для «АиФ», что НАТО ведет на Украине «гибридную, но абсолютно полноценную и кровавую войну» с Россией руками киевских властей.

Статья Медведева опубликована по случаю годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию и признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. В ней политик указал, что подобные события должны становиться уроком для «враждебно настроенных наблюдателей». Однако, по словам Медведева, этого не случилось и «западный мир раз за разом наступает на одни и те же грабли».

«Гибридная, но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью», — заявил зампред Совбеза РФ.

15 августа Медведев заявил в своем Telegram-канале, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться даже от самого Киева.

До этого бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил мнение, что если конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.