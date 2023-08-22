Моди рассказал о планах развития Индии к 2047 году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках выступления на Деловом форуме БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге заявил, что республика намерена стать развитой страной к 2047 году, когда будет отмечать 100-летие независимости, передает ТАСС.

«Народ Индии взял на себя обязательство стать развитой страной к 2047 году», — сказал он.

Моди отметил, что страна продвигает концепцию «Делай в Индии, делай для всего мира» в таких секторах, как телекоммуникация информационные и финансовые технологии, искусственный интеллект и полупроводники. Также он пригласил другие страны присоединиться к Индии на пути развития.

Он отметил, что предпринятые усилия уже оказали положительное влияние на жизнь простых людей и за последние девять лет доходы населения выросли почти в три раза.

20 августа сообщалось, что индийское правительство собирается ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждают альтернативу доллару.