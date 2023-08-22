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В США не видят БРИКС в качестве своего геополитического соперника

Белый дом: США не рассматривает БРИКС в качестве геополитического соперника

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Susan Walsh/AP

Администрация США не рассматривает БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в качестве своего геополитического соперника. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Мы не рассматриваем БРИКС как то, что может развиться в некоего геополитического соперника Соединенных Штатов или во что-то в этом роде. Это весьма разнообразная группа стран в ее нынешнем виде — Бразилия, Индия, ЮАР — демократические государства, а Россия и Китай — автократии, — у которых есть разногласия по важнейшим вопросам в Индо-Тихоокеанском регионе, по войне на Украине, по целому ряду других вопросов», — сказал он.

Накануне издание Asia Times сообщало, что последние годы БРИКС оспаривает ряд принципов, на которых строится глобальное лидерство США в мире. Если организация будет расширяться, то это укрепит ее антиамериканские позиции. При таком развитии событий Соединенным Штатам нельзя игнорировать БРИКС как политическую силу.

До этого официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявлял, что более 40 глав государств примут участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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