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Украина ищет новые пути поставок зерна на мировые рынки

Зеленский обсудил с Пленковичем и Санду альтернативные маршруты поставок зерна

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Афины обсудил на отдельных встречах с премьером Хорватии Андреем Пленковичем и молдавским главой государства Майей Санду возможность запуска альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Тема поднималась Зеленским в связи с прекращением действия соглашения о вывозе продовольствия из портов Украины на Черном море.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Загребе подтвердили, что готовы предоставить порты на Дунае и в Адриатическом море с целью транспортировки украинского зерна.

«Стороны обсудили взаимодействие двух стран по созданию альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна», — добавили в офисе президента по итогам встречи Зеленского и Санду.

Еще уточняется, что у Зеленского прошла встреча с главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Черногории Яковом Милатовичем. Их глава украинского государства благодарил за предоставление помощи Киеву в военной отрасли.

До этого Зеленский встретился с премьер-министром Швеции.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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