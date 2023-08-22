В ЮАР заявили о схожести взглядов с КНР по украинскому вопросу

ЮАР и Китай придерживаются одинаковых взглядов по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС, передает РИА Новости.

«ЮАР и Китай выразили одинаковые позиции в поддержку урегулирования <…> конфликта путем дипломатии», - заявил Рамафоса.

Власти Китая в феврале представили план урегулирования конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в числе которых уважение законных интересов в области безопасности и решение гуманитарных вопросов. ЮАР стала одной из семи стран, которая обсудила с РФ африканскую мирную инициативу по Украине в рамках саммита Россия-Африка в конце июля в Санкт-Петербурге.

В начале августа президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских стран выступили за продолжение диалога по мирной инициативе. В совместном заявлении по итогам саммита речь идет о конкретных шагах по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Ранее Трюдо обсудил с Рамафосой украинский кризис.