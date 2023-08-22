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Членам российской делегации не дали визы для участия в сессии ГА

Карасин сообщил, что США не выдали визы членам делегации РФ для сессии ГА ООН

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Shutterstock

Российской делегации не удалось пока получить американские визы, нужные для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, начнется которая 19 сентября, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, США пока не предоставили ответ российской стороне.

«Мы только запросили, пока рано об этом говорить», — уточнил Карасин.

Как пояснил Карасин, члены российской делегации будут ждать получения виз до отлета. Он обратил внимание, что ранее американская сторона уже затягивала с аналогичным решением.

Сенатор обычно принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в составе делегации от РФ.

До этого посол РФ Анатолий Антонов утверждал, что невыдача США виз делегации России в ООН показывает двойные стандарты. По словам дипломата, «налицо пример вопиющего злоупотребления Соединенными Штатами своим положением как страны размещения штаб-квартиры ООН».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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