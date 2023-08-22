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Зеленский обсудил с премьером Болгарии защиту зерновых коридоров в Черном море

Зеленский обсудил с премьером Болгарии Денковым защиту зерновых коридоров

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым дальнейшее сотрудничество, черноморскую безопасность и защиту временных зерновых коридоров.

«Продуктивные переговоры с Николаем Денковым состоялись вчера в рамках саммита Украина — Балканы, — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк сообщил, что правительство Украины выделило 20 млрд гривен (почти $547 млн) на страхование судов, дислоцированных в Черном море.

По словам чиновника, это позволит убедить иностранных судовладельцев отправлять свои корабли в порты Украины.

Также газета Financial Times со ссылкой на бывшего заместителя министра экономики Украины Александра Грибана писала, что Украина завершает разработку схемы с мировыми страховщиками по страхованию судов с зерном, следующих в черноморские порты и из них.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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