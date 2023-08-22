Зеленский обсудил с премьером Болгарии защиту зерновых коридоров в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым дальнейшее сотрудничество, черноморскую безопасность и защиту временных зерновых коридоров.

«Продуктивные переговоры с Николаем Денковым состоялись вчера в рамках саммита Украина — Балканы, — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк сообщил, что правительство Украины выделило 20 млрд гривен (почти $547 млн) на страхование судов, дислоцированных в Черном море.

По словам чиновника, это позволит убедить иностранных судовладельцев отправлять свои корабли в порты Украины.

Также газета Financial Times со ссылкой на бывшего заместителя министра экономики Украины Александра Грибана писала, что Украина завершает разработку схемы с мировыми страховщиками по страхованию судов с зерном, следующих в черноморские порты и из них.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.