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В ООН сообщили, что Гутерриш огласит ряд важных посланий на саммите БРИКС

Офис генсека ООН: Гутерриш огласит ряд важных посланий на саммите БРИКС

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш собирается огласить ряд важных посланий на предстоящем саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом на брифинге заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мы сейчас переживаем особенно сложный период», — сказал он.

По словам Дюжаррика, данный саммит «сведет очень важных игроков на международной арене», роль Южно-Африканской Республики (ЮАР) «особенно значима», и генсек ООН «с радостью принял приглашение» посетить это мероприятие.

«Мы используем его для донесения рада важных посланий», — добавил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите БРИКС 22-24 августа.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.

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