В ООН сообщили, что Гутерриш огласит ряд важных посланий на саммите БРИКС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш собирается огласить ряд важных посланий на предстоящем саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом на брифинге заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мы сейчас переживаем особенно сложный период», — сказал он.

По словам Дюжаррика, данный саммит «сведет очень важных игроков на международной арене», роль Южно-Африканской Республики (ЮАР) «особенно значима», и генсек ООН «с радостью принял приглашение» посетить это мероприятие.

«Мы используем его для донесения рада важных посланий», — добавил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите БРИКС 22-24 августа.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.