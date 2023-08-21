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Путин примет участие в саммите БРИКС в формате ВКС

Путин 22-24 августа примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 22-24 августа в формате видео-конференц-связи поучаствует в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), передает пресс-служба Кремля.

Как заявили в пресс-службе, на заседаниях саммита, а также во время неформальной встречи лидеров стран будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности БРИКС, включая проблематику возможного расширения объединения, глобальную и региональную повестку дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Также российский лидер проинформирует участников этого мероприятия о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое Россия примет в 2024 году.

По традиции в преддверии саммита состоится Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Путин выступит с видеообращением, сообщили в Кремле.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В пресс-службе напомнили, что непосредственно в Йоханнесбурге, где пройдет саммит, будет присутствовать российская делегация во главе с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация примет полноценное участие в саммите БРИКС.

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.

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