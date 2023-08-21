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Политолог объяснил, может ли БРИКС стать полноценным противовесом G7

Политолог Ткаченко: БРИКС способна стать полноценным противовесом G7

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Shutterstock

БРИКС способна стать полноценным противовесом G7, несмотря на то, что не все участники организации придерживаются такой политики. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Станислав Ткаченко, комментируя призыв Китая к партнерам превратить блок в соперника Большой семерки.

«Пекин за последние годы стал основным конкурентом Вашингтона, что и заставило политиков Поднебесной пересмотреть свое отношение к БРИКС. Тем не менее, не все участники организации готовы принять видение России и Китая. Индия и Бразилия, скорее всего, не смогут с той же уверенностью вступить в конкуренцию с США», — отметил Ткаченко.

Он добавил, что Пекину выгодно превращение БРИКС в противовес G7, с чем связано возможное расширение организации. Новыми ее участниками, по мнению эксперта, станут страны, лояльные КНР.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Ранее в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите БРИКС 22-24 августа.

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