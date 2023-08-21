Президент Бразилии заявил, что хотел лично встретиться с Путиным на саммите БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что предпочел бы личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в ЮАР. Его слова приводит РИА Новости.

«Министр (иностранных дел России Сергей) Лавров — очень важный и опытный дипломат, но было бы очень важно, чтобы Россия участвовала в этой встрече со своим президентом», — сказал пглава Бразилии.

Он отметил, что стороны намерены обсуждать важные мировые вопросы.

«Я очень хотел бы иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным», — заметил он.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

8 августа сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили подготовку к грядущему саммиту БРИКС.

Ранее Путин и лидеры стран Африки обсудили мирную инициативу по Украине.