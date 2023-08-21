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В Южной Корее рассказали о последствиях провокаций КНДР

Президент Южной Кореи: провокации КНДР укрепят сотрудничество с США и Японией

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Kim Hong-ji/AP

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что усиление угроз и провокаций со стороны КНДР только укрепит сотрудничество в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией. Такое заявление он сделал после возвращения с трехстороннего саммита с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Его слова приводит агентство Yonhap.

«Чем больше будут становиться угрозы провокаций со стороны Северной Кореи, тем прочнее будет становиться структура трехстороннего сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией», — сказал Юн Сок Ёль.

Президент отметил, что структуры трехстороннего сотрудничества снизят риск провокаций Северной Кореи и укрепят безопасность, пишет Yonhap.

США, Япония и Южная Корея к концу 2023 года начнут обмениваться данными об осуществляемых КНДР ракетных запусках в режиме реального времени. Согласно заявлению, Вашингтон, Токио и Сеул также подтвердили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее в Южной Корее рассказали о неминуемой угрозе для страны.

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