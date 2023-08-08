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В Южной Корее рассказали о неминуемой угрозе для страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель считает, что от КНДР исходит неминуемая угроза

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что военные государства должны сосредоточиться на наращивании потенциала для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи, передает Yonhap. По его словам, этим вопросам нужно уделить приоритетное внимание, поскольку от КНДР исходит «ассиметричная и неминуемая» угроза на фоне ядерных испытаний, разработки БПЛА и возможностей для кибератак.

«Посредством рационального и эффективного распределения финансовых ресурсов мы должны в приоритетном порядке наращивать наши возможности сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. Нам нужно попытаться смело корректировать проекты, направленные на эксплуатацию систем вооружения, которые не являются неотложными в данный момент», — отметил Юн Сок Ель.

Он добавил, что в нынешних условиях большое значение играет работа с дронами, которой займется новое подразделение сил Южной Кореи. Юн Сок Ель подчеркнул, что на возможные атаки БПЛА КНДР должен быть дан твердый ответ.

Ранее в Южной Корее оценили шансы на окончание Корейской войны.

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