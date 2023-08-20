Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО

Зеленский заявил, что Киев может обменять Белгород на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в НАТО, цитирует «РБК Украина».

«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», — сказал он в ответ на вопрос.

Пресс-конференция прошла на военном аэродроме Королевских ВВС Дании Скридструп в Войенсе.

Несколько дней назад глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России. Зеленский, очевидно, не согласился с этим мнением, а предложил свой вариант, отмечает издание.

До этого украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях