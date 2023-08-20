Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в НАТО, цитирует «РБК Украина».

«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», — сказал он в ответ на вопрос.

Пресс-конференция прошла на военном аэродроме Королевских ВВС Дании Скридструп в Войенсе.

Несколько дней назад глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России. Зеленский, очевидно, не согласился с этим мнением, а предложил свой вариант, отмечает издание.

До этого украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.