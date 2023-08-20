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В Германии предложили предоставлять Киеву €5 млрд военной помощи в год

В Минфине ФРГ предложили предоставлять Киеву €5 млрд военной помощи в год

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр финансов Германии Кристиан Линднер на дискуссии в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ предложил депутатам бундестага закладывать €5 млрд в год на военную помощь Украине, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Германия уже оказала Украине помощь на сумму €22 млрд и отметил, что эта сумма включает гуманитарную и военную помощь, а также расходы на беженцев.

«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в бундестаге внести в план сумму €5 млрд ежегодно в качестве военной поддержки», — сказал он.

18 августа канцлер Германии Олаф Шольц в рамках пресс-конференции со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером заявил, что будет приветствовать любую помощь Украине со стороны партнеров.

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что для Украины существуют два неблагоприятных варианта исхода конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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