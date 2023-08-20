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Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне

Лидер мятежников в Нигере Тчиани: cтрана не хочет войны, но будет к ней готова

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Thierry Gouegnon/Reuters

Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна не хочет войны, но будет готова защищаться в случае необходимости, передает телеканал Al-Jazeera.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению», — сказал он.

По словам лидера мятежников, государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.

Он также указал, что введенные против Нигера санкции направлены на подчинение мятежников, но никак не на поиск решения сложившейся ситуации. Он отметил, что народ требует сплочения армии вокруг Совета мятежников.

До этого ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере. Также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что члены сообщества договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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