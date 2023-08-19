Экономист посоветовал Боррелю, назвавшему РФ карликом, читать более свежие источники

Экономист Михаил Беляев в беседе с «Газетой.Ru» не согласился со словами главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, назвавшего Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и экономическим карликом. Эксперт отметил, что в экономической структуре страны действительно преобладает топливно-энергетический комплекс, однако по объему ВВП и паритету покупательной силы Россия вышла на пятое место в мире.

«C кем нас только не сравнивали. В свое время сравнивали с Верхней Вольтой с ракетами — это которая сейчас Буркина-Фасо. Сравнивали неоднократно со страной, которая является отсталой в экономическом плане и просто считали, что страна — бензоколонка. Если смотреть по формальным показателям, то у нас и в экономическом комплексе, и в структуре баланса доминирует топливно-энергетический комплекс. И формально по произведенному ВВП мы в процентном отношении занимаем не так много места, у нас не такие большие показатели. Тем не менее Боррелю надо было бы знать, что по свежим цифрам, которые были недавно опубликованы, по паритету покупательной силы, по объему валового внутреннего продукта мы вышли вообще на пятое место в мире. Уже это указывает на то, что мы не совсем экономический карлик», — объяснил экономист.

По словам Беляева, спрос на топливо делает преобладание топливно-энергетического комплекса «сильной стороной» России. Он добавил, что заявление Борреля — «однобокое» и главе дипломатии ЕС следует читать «более свежие источники».

«По объемам валового внутреннего продукта судить вовсе не стоит, потому что наша экономика своеобразная, и проблемы у нас есть, но есть и объективные качественные показатели, что мы пережили и переживаем достаточно успешно санкции, которые вводятся в одностороннем порядке по отношению к нашей стране. И тут формальный недостаток, что у нас преобладает топливно-энергетический комплекс в ВВП, оказывается сильной стороной: этот продукт нужен всем, он производится на предприятиях и на наших топливно-энергетических комплексах, которые обладают высокой производительностью и оборудованы самым передовым оборудованием, что определяет устойчивость нашей экономики. К карлику это тоже не имеет большого отношения. Во-вторых, у нас серьезно развит научно-промышленный комплекс, который нам позволяет осваивать технически сложную продукцию. Достаточно того, что перечислил я, чтобы понять, что определение Борреля совершенно однобокое, если не сказать, тенденциозное. Боррель повторил то, что уже было давным-давно. Может быть, если 30 лет назад, когда у нас после перестройки действительно была страна с такой рыхлой экономикой, но с достаточным вооружением, то сейчас уже это совершенно никак. Ему надо более свежие источники читать», — заметил специалист.

По мнению Беляева, в словах представителя МИД России Марии Захаровой, сравнившей ЕС с банкротом после заявления Борреля, есть доля правды, поскольку европейские страны «дошли до тупика своего развития».

«Если снять эмоциональный налет, то действительно европейские страны дошли до тупика своего развития. Уже полностью насыщен, перенасыщен Европейский континент. И мы видим, что привычка европейских стран жить хорошо за счет развитого экономического состояния уже уходит в прошлое. То есть они продолжают пытаться жить также при том, что они не имеют уже на это экономического основания. Если называть все своими именами, то это можно называть банкротством», — заключил он.

В субботу издание El Pais опубликовало интервью с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, в котором он сравнил Россию с бензоколонкой.

«Китай – настоящий геополитический игрок, в то время как Россия – экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», – сказал он.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Боррель позволил себе оскорбительно высказаться о России от зависти и беспомощности, а Евросоюз сейчас «похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам».

Ранее Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию.