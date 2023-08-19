В Госдуме ответили на слова Борреля о России

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом», говорят о проблемах с логическим мышлением у Борреля. Его слова приводит РИА Новости.

«Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением», — отметил парламентарий.

Боррель ранее говорил, что Россия — это «экономический карлик», а КНР — «настоящий геополитический игрок».

По мнению Белика, странно характеризовать так страну, успешно справляющуюся с огромным количеством западных санкций, которые обрушиваются на нее.

«Это все происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное», — подчеркнул он.

Депутат подчеркнул, что подобные заявления являются «явным пресмыканием» перед Китаем и возвеличивать одно государство за счет унижающих высказываний по отношению к другому «низко и недостойно».

До этого Жозеп Боррель утверждал, что Россия является «экономическим карликом».

Ранее сенатор Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после его слов о России.