Антонов заявил об угрозе безопасности РФ в ядерной области при передаче ВСУ F-16

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение Соединенных Штатов об отправке Киеву истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов. Его слова приводит пресс-служба диппредставительства в Telegram.

По мнению дипломата, на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины военная помощь Киеву становится менее востребованной в американском обществе.

«Подготовка к отправке F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — высказался Антонов.

Он отметил, что американская администрация сама себя загнала в тупик и, чтобы выйти из него, предпринимает «все новые и новые безумные решения».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне портал NL писал, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года.

До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев не получит истребители F-16 этой осенью и зимой.

Ранее Зеленский рассказал, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16.