В бундестаге призвали поставить Украине Taurus как можно скорее

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшую передачу Украине ракет большой дальности Taurus. Соответствующее заявление она сделала в эфире ARD Morgenmagazin.
«Мы решаем и должны принять решение быстро», — заявила Штрак-Циммерманн.
Политик подчеркнула, что если объяснить немцам, для чего предназначено это оружие и что у ФРГ нет возможности затягивать решение о его передаче, население сможет это понять.
Большинство немцев выступили против поставок ракет большой дальности Taurus на Украину, свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend. По данным исследования, 52% не согласны с подобным развитием событий.
Отправку ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) поддерживают 36% опрошенных.
Ранее в Германии высказались против нанесения ударов по России ракетами Taurus.