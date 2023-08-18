В бундестаге призвали поставить Украине Taurus как можно скорее

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшую передачу Украине ракет большой дальности Taurus. Соответствующее заявление она сделала в эфире ARD Morgenmagazin.

«Мы решаем и должны принять решение быстро», — заявила Штрак-Циммерманн.

Политик подчеркнула, что если объяснить немцам, для чего предназначено это оружие и что у ФРГ нет возможности затягивать решение о его передаче, население сможет это понять.

Большинство немцев выступили против поставок ракет большой дальности Taurus на Украину, свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend. По данным исследования, 52% не согласны с подобным развитием событий.

Отправку ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) поддерживают 36% опрошенных.

Ранее в Германии высказались против нанесения ударов по России ракетами Taurus.