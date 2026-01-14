Опрос показал низкую поддержку среди американцев планов Трампа о контроле над Гренландией

Менее 20% американцев поддерживают планы президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos.

Соцопрос показал, что лишь 17% американцев одобряют намерение главы Белого дома установить контроль США над Гренландией. При этом почти половина респондентов — 47% — негативно оценивают усилия Трампа, еще 35% не дали однозначный ответ.

При этом 20% участников опроса заявили, что не осведомлены о планах Трампа в отношении Гренландии.

Опрос проводился 12–13 января среди 1 217 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

По данным результатов опроса, проведенного компанией YouGov и изданием Economist, менее 10% американцев выступили за использование военной силы для установления контроля над Гренландией, 8% американцев поддержали применение военной силы для захвата Гренландии. В то же время 68% выступили против силовых действий в отношении острова. Еще 23% не имеют однозначной позиции по данному вопросу.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Ранее на Западе назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии.