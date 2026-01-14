Размер шрифта
Аналитики спрогнозировали завершение СВО на условиях России

Stratfor: в 2026 году Россия может завершить СВО на выгодных условиях
Аналитики американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую нередко называют «теневым ЦРУ», заявили, что у России есть все шансы завершить спецоперацию на своих условиях. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на Stratfor.

Аналитики отмечают, что в США в ноябре 2026 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс, что создает политическое давление на администрацию главы Белого дома Дональда Трампа. Эксперты считают, что Кремль рассматривает это как возможность для диалога с Вашингтоном, стремясь закрепить свои позиции на захваченных территориях и добиться смягчения санкций.

В то же время Россия, по данным Stratfor, продолжает активные военные действия на фронте, в частности в Донбассе и Запорожской области, без планов на всеобщую мобилизацию, полагаясь на добровольцев и контрактников. Украина сохраняет боеспособность при поддержке западных стран, но сталкивается с напряжением на линии фронта.

По прогнозу аналитиков, США могут использовать экономические и военные стимулы для давления на Киев в переговорах о мире. Любое соглашение, по оценке экспертов, будет болезненным для украинских властей, поскольку оно предполагает признание потери части территорий. В случае отсутствия договоренностей конфликт может перейти в затяжную стадию, где ресурсы России будут преимущественными.

Сейчас, по мнению наблюдателей, ситуация складывается так, что условия дальнейшего урегулирования конфликта будет определять Москва.

Ранее на Западе прокомментировали положение России в зоне СВО.

