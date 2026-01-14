Украина сможет закупать оружие у стран, не входящих в Европу, благодаря кредиту ЕС

Guardian: Киев с помощью кредита ЕС сможет закупать оружие у других стран

Украина сможет использовать кредит Европейского союза в размере €90 млрд для закупки военной техники у поставщиков за пределами Европы. Такое предложение опубликовала Европейская комиссия, сообщает The Guardian.

По плану, из общей суммы €60 млрд будет направлено на военные расходы, а €30 млрд — на поддержку бюджета. Первые транши могут поступить уже в апреле 2026 года после одобрения документа странами-членами ЕС и Европарламентом.

«Европейский приоритет — прежде всего, но если это невозможно, то закупки будут осуществляться за рубежом», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кредитное соглашение будет обеспечено за счет нераспределенных средств бюджета ЕС, а возврат средств Украиной должен произойти только в том случае, если Россия выплатит Киеву репарации. Три страны ЕС — Венгрия, Чехия и Словакия — отказались участвовать в данной программе.

19 декабря 2025 года лидеры Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет средств стран ЕС, а не замороженных российских активов.

При этом вернуть его Киев сможет только после того, как Россия компенсирует Украине нанесенный ущерб. Также ЕС оставил за собой право использовать активы РФ. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

12 января 2026 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС «выстрелил себе в ногу», когда решил выделить Киеву кредит в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Экс-глава ведомства добавил, что объединение «подставило» республике плечо в «критический момент» и «прыгнуло выше своей головы».

