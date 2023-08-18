В Китае призвали США выполнять обязательства по биологической безопасности

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США больше всех в мире ведут биовоенную деятельность. Его слова на брифинге передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Пекин призывает Вашингтон эффективно выполнять обязательства в области биологической безопасности. По его словам, США часто фабрикуют сообщения о так называемых угрозах в геополитических целях, чтобы сдержать и подавить другие страны, а также «защитить свои гегемонистские интересы. Таким образом Ван Вэньбинь прокомментировал доклад Пентагона, в котором говорится о разработках Китая в сфере биологического оружия, которые якобы представляют угрозу для безопасности США.

Представитель МИД КНР указал, что, фабрикуя такую ложь, США провоцируют конфронтацию и наносят ущерб глобальной системе управления биологической безопасностью.

«Как мы все знаем, именно США больше всех в мире осуществляют биовоенную деятельность, осуществляют больше всех действий, вызывающих сомнения», — сказал дипломат, добавив, что за последние годы Вашингтон ни разу не отреагировал на озабоченности международного сообщества.

15 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцы создавали биологические лаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.

Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что в США могут применить так называемых оборонительные биотехнологии в наступательных целях и подготовить новую пандемию, занимаясь мутацией вирусов.

Ранее в США опубликовали расследование о происхождении SARS-CoV-2.