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РФ и Венгрия подписали соглашение о строительстве АЭС «Пакш-2»

РИА Новости: РФ и Венгрия подписали соглашение о строительстве АЭС «Пакш-2»

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АЭС «Пакш»

Генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли и директор проекта по сооружению АЭС «Пакш-2» из АО «АСЭ» Александр Мертен подписали соглашение о начале работ по строительству АЭС «Пакш-2», передает РИА Новости.

По словам Мертена, подписание соглашения дает старт сооружению основного энергетического оборудования АЭС.

17 июля Россия и Венгрия подписали протокол об изменении соглашения о кредите на АЭС «Пакш-2».

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период АЭС производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

Французская компания Framatome участвует в строительстве новых блоков АЭС «Пакш» наряду с немецкой Siemens Energy и «Росатомом». В ходе поездки во Францию Сийярто заявил, что в Париже и Будапеште считают, что распространять санкции на ядерное сотрудничество с Россией «нет смысла».

Ранее в «Росатоме» назвали дату начала строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

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