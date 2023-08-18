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Эксперты проанализировали активность российских депутатов в соцсетях

«Ъ»: у российских депутатов набралось 8,3 млн друзей и подписчиков в социальных сетях

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Суммарная аудитория парламентариев составляет почти 8,3 млн подписчиков и друзей, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование аккаунтов депутатов Госдумы в соцсетях консалтинговой группой «Полилог».

Эксперты проанализировали 1006 страниц и аккаунтов 395 депутатов в пяти социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Дзен» и RuTube. Отмечается, что 51 депутат ни в одном из этих социальных медиа не представлен.

Согласно результатам, по среднему показателю аудитории на одного депутата лидирует «Справедливая Россия — За правду» (35685 подписчиков), а наибольшее медианное значение у ЛДПР (8822 человека). Суммарная аудитория всех аккаунтов составляет почти 8,3 млн подписчиков и друзей.

У представителей партии «Новые люди» аккаунты есть у 100% депутатов, а 40% членов фракции КПРФ не представлены в соцсетях вовсе.

В «личном зачете» с более 1,1 млн подписчиков лидером стал спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР).

Авторы исследования полагают, что присутствие депутатов в соцсетях в наше время можно считать «стандартом качества их работы».

9 августа вице-спикер нижней палаты парламента от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отказаться от наказания за старые посты в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в России создается сотовый оператор для госорганов.

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