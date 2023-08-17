Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, почему Путин не взял Киев

Лукашенко: Путин не взял Киев, потому что не хотел больших человеческих потерь

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое опубликовано на ее YouTube-канале, заявил, что российский коллега Владимир Путин не стал брать Киев, потому что не желал больших потерь среди гражданского населения Украины.

Белорусский лидер рассказал, что советовал закончить спецоперацию РФ на Украине путем взятия столицы последней.

«Он мне говорит — ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей», — пояснил Лукашенко.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины выводили прямо на киевские улицы реактивные системы залпового огня (РСЗО), прятались за детскими садами, школами и госпиталями.

«Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! <...> Путин отвел эти войска от Киева», — подытожил президент Белоруссии.

До этого Лукашенко заявил, что правительство РФ не предупреждало заранее Минск о планах начать специальную военную операцию на территории Украины.

Ранее Лукашенко прокомментировал отношение Путина к Украине и Белоруссии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях