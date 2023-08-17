Лукашенко рассказал, почему Путин не взял Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое опубликовано на ее YouTube-канале, заявил, что российский коллега Владимир Путин не стал брать Киев, потому что не желал больших потерь среди гражданского населения Украины.

Белорусский лидер рассказал, что советовал закончить спецоперацию РФ на Украине путем взятия столицы последней.

«Он мне говорит — ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей», — пояснил Лукашенко.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины выводили прямо на киевские улицы реактивные системы залпового огня (РСЗО), прятались за детскими садами, школами и госпиталями.

«Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! <...> Путин отвел эти войска от Киева», — подытожил президент Белоруссии.

До этого Лукашенко заявил, что правительство РФ не предупреждало заранее Минск о планах начать специальную военную операцию на территории Украины.

Ранее Лукашенко прокомментировал отношение Путина к Украине и Белоруссии.