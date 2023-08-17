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Подоляк обвинил Саркози в «преступной логике» из-за слов о российском Крыме

Подоляк раскритиковал Саркози за слова об иллюзорности возвращения Крыма

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал бывшего лидера Франции Николя Саркози, ранее назвавшего иллюзией шансы киевских властей на взятие Крыма под свой контроль. Ответ экс-главе государства он опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

По словам Подоляка, у России не может быть никаких новых территорий и права на проведение референдумов. Также чиновник заявил об отсутствии у РФ культурных и языковых особенностей.

«Фантастическая преступная логика экс-президента Франции», — написал он.

16 августа Саркози дал интервью французской газете Le Figaro, в ходе которого высказался о принадлежности Крымского полуострова. Он отметил, что регион был и остается территорией России. В связи с этим беседы о его возвращении в состав Украины бессмысленны и являются иллюзией киевских властей, указал экс-президент республики.

Кроме того, Саркози предложил провести в Крыму еще один референдум. По его мнению, на этот раз голосование должно стать неоспоримым и проводиться под контролем международного сообщества.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец рассказал, что получит Украина вместо Крыма.

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