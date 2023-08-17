Медведев отреагировал на заявления Саркози о российском Крыме

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter назвал смелыми и точными заявления бывшего президента Франции Николя Саркози о российском Крыме и о том, что Брюссель дает ложные обещания о вступлении Украины в Европейский союз.

Российский политик подчеркнул, что европейские политики старшего поколения были более «масштабными», чем сегодняшние.

«Возьмем, например, Николя Саркози, который помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и не утратил здравого смысла на сегодняшний день. Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в Евросоюзе. Эти заявления являются смелыми и точными», — написал он.

16 августа бывший президент Франции заявил, что полуостров Крым был и остается территорией России и потому разговоры о его возвращении в состав Украины являются иллюзией. Саркози полагает, что для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, организованный под контролем международного сообщества.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.