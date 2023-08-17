Талибы* перешли в наступление на силы сопротивления на северо-востоке Афганистана

«Талибан» (организация запрещена в России) перешел в наступление на силы сопротивления на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Hasht-e subh.

По данным источника издания, уже пять дней талибы ведут операцию по подавлению сил Национального фронта сопротивления в районах Шевле и Шахад провинции Бадахшан. Численность группировки талибов в этих районов оценивается в 800 человек.

Hasht-e subh пишет, что число восстаний против талибов в разных частях страны возросло и в провинциях Кабул, Парван, Тахар и Бадахшан произошли выступления против их режима.

16 августа движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане как «не имеющих шариатскую основу». До захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года в стране было зарегистрировано 73 политические партии. Большинство лидеров партий покинули страну.

Ранее талибы конфисковали барабаны и губные гармошки из-за «растления молодежи».