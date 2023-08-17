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Глава МИД Ирана прибудет в Эр-Рияд впервые за 7 лет

Глава МИД Ирана Абдоллахиан отправился с визитом в Саудовскую Аравию

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направился в Саудовскую Аравию с однодневным визитом. Об этом сообщает в Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.

Глава ведомства уже вылетел из Тегерана и направился в Эр-Рияд. В МИД уточнили, что в ходе визита Абдоллахияна в Саудовскую Аравию поднимут различные вопросы двусторонних отношений, а также обсудят проблемы региональной и международной повестки, актуальные для обеих стран.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились весной 2015 года. Причиной этого стала военная операция коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена. После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипотношения с Ираном. Абдоллахиан стал первым за семь лет главой внешнеполитического ведомства Исламской республики, который посещает королевство.

В середине июня министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан прибыл в Иран впервые после восстановления дипотношений между странами нынешней весной.

Ранее Иран анонсировал сроки вступления в ШОС.

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