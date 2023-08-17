По словам представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, идея бывшего президента Франции Николя Саркози о проведении референдума в Крыму под международным наблюдением является неуместной, так как жители полуострова не нуждаются в новом подтверждении статуса Крыма в составе России.

Смирнов отметил, что признание Саркози того факта, что Крым исторически принадлежит России, подтверждает легитимность общекрымского референдума, его соответствие международному праву и уставу ООН. Следовательно, дополнительные подтверждения российского статуса полуострова абсолютно не требуются и являются неуместными, поскольку жители Крыма не нуждаются в таких подтверждениях.

Он также указал на то, что аналогичным образом и на основе исторических факторов другие регионы стали частью России, и в этих случаях также не требовались дополнительные подтверждения волеизъявления граждан.

Смирнов подчеркнул, что для Франции и ее политиков в настоящее время будет полезным разрешить спорные вопросы с их бывшими колониями, которые столетиями были порабощены Парижем, чтобы восстановить историческую справедливость.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.