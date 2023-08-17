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Совбез ООН проведет заседание на тему поставок оружия Украине

Совбез ООН проведет по запросу РФ заседание на тему поставок оружия Украине

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Mike Segar/Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 17 августа обсудит поставки западного вооружения Украине, проведение заседания ранее запросила Россия.

Обсуждение будет проходить в открытом режиме с трансляцией на сайте организации и в Telegram-канале российского представительства при ООН.

11 августа первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение 17 августа открытого заседания Совбеза ООН «в свете увеличивающихся поставок западного вооружения» Киеву, которые, по его словам, усугубляют кризис вокруг Украины и подрывают усилия по поиску мирного решения конфликта.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны не заинтересованы в переговорах по мирному урегулированию на Украине из-за стремления заработать как можно больше денег на поставках оружия Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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